Osmantan Erkır'dan inanılmaz değişim Popstar'ın sunucusuydu
15 yıl önce yayınlanan ve kendi dalında hala en iyisi olarak gösterilen Popstar Türkiye yarışmasında ünlenen Osmantan Erkır'ın son halini görenler gözlerine inanamıyor.
Jüri koltuğunda Bülent Ersoy, Ebru Gündeş ve Armağan Çağlayan gibi isimlerin bulunduğu Popstar Türkiye yarışmasının sevilen sunucusu Osmantan Erkır, şimdilerde sessiz sakin bir yaşam sürüyor. Erkır, şu sıralar kamera karşısında yer almasa da yapımcılığa devam ediyor.
Osmantan Erkır'ın son hali ise görenleri şaşırtıyor. 15 yıl önceki halinden eser kalmayan Erkır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla değişimini adeta gözler önüne seriyor.
Erkır'ın yıllar içinde aldığı kilolar ve uzattığı sakalları da dikkatlerden kaçmıyor. Peki Popstar Türkiye'deki sunuculuğuyla zamanında adından sıkça söz ettiren Osmantan Erkır kimdir?
Osmantan Erkır kimdir?
Osmantan Erkır, 1973 yılında Ankara’da doğmuştur. 4 yaşından itibaren TV stüdyolarında büyüdü. Babası Uğur Erkır TRT’de yönetmendir. Yapımcı Ayça Erkır kız kardeşidir. Anne tarafı Rizelidir.