Osmanlı'nın da savaşırken yanında taşıdığı bu yağ yüzyıllardır dertlere deva oluyor

Binbirdelik otu, bir diğer adı kılıç otu. Osmanlı’da kılıç otu olarak bilinir. Kılıç yaralarını iyileştirirlerdi bununla. Bir yere savaşmaya gitmeden önce çok miktarda hazırlanırmış. Öncesinde kantaron ekilir ve yağlar hazırlanır ve ona göre gidilirmiş.