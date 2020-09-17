Osmanlı'da sadece 1 tane vardı! 'Sık Dişini' müze oluyor

Kent merkezinde Sulusokak Çarşısı'nda bulunan, Osmanlı döneminde 1600'lü yıllarda umumi hela olarak yaptırılan, son dönemde ise depo olarak kullanılan bina Tokat Belediyesi tarafından restorasyona alındı. Osmanlı döneminde esnafın kullandığı tek umumi tuvalet olan, halk arasında 'Sık dişini helası' olarak bilinen yapı, restorasyon sonrasında Su ve Temizlik Müzesi'ne dönüştürülecek.