Osmanlı valisi dedesi yaptırmıştı! Trabzon'da 700 yıllık kale Balıkesir'e miras kaldı

"Söyleseler inanmazdım" Aslen Trabzonlu olan ve Balıkesir’de ikamet eden Üçüncü, büyük büyük dedesi Üçüncüzade Ömer Paşa’dan kendilerine 700 yıllık kale kaldığını belirterek, “Üçüncüoğlu sülalesindenim. 700 yıllık bir kalenin varisi olduğumu bana söyleseler ben inanmazdım. Ancak şu an bunun mutluluğu ve sevinci içerisindeyim." dedi.