Osmanlı valisi dedesi yaptırmıştı! Trabzon'da 700 yıllık kale Balıkesir'e miras kaldı
TRABZON'da, uzun yıllar süren davanın sonuçlanmasıyla 700 yıllık kalenin kaderi belli oldu. Osmanlı dönemi Valisi Üçüncüzade Ömer Paşa'nın kalesi, aileye miras kaldı. Varislerden Balıkesir’de yaşayan Şefika Seray Üçüncü; kaleyi ne yapacaklarını anlatırken ismini bile belirlemiş.
700 yıllık kalenin kendisinin de ferdi olduğu sülalesine tescil edilmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Şefika Seray Üçüncü, Aile büyüklerinin aldığı kararla Trabzon’da bir vakıf kurma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Üçüncü, kaleden elde edilecek gelirle öğrencilere burs vereceklerini ve fakir, fukaraya yardım ederek Kızılay’a 10 bin ünite kan temin etmek için kan bankası kuracaklarını ifade etti.
"Söyleseler inanmazdım" Aslen Trabzonlu olan ve Balıkesir’de ikamet eden Üçüncü, büyük büyük dedesi Üçüncüzade Ömer Paşa’dan kendilerine 700 yıllık kale kaldığını belirterek, “Üçüncüoğlu sülalesindenim. 700 yıllık bir kalenin varisi olduğumu bana söyleseler ben inanmazdım. Ancak şu an bunun mutluluğu ve sevinci içerisindeyim." dedi.
Valiliğini yaptı: Üçüncü sözlerine şöyle devam etti: Bu olay çevremde de büyük bir ilgiyle karşılandı. Dedem Üçüncüzade Ömer Paşa Karadeniz’e kıyısı olan bütün il ve ilçelerin bağlı olduğu Trabzon Eyaleti’nin 1836 yılında valiliğini yaptı.
"O zamandan bu yana tabi Trabzon’un ilk kuruluşunda dedemin büyük emekleri oldu. Trabzon’da başlayan bir ayaklanma nedeniyle saray tarafından burada görevlendiriliyor ve oraya vali olarak atanıyor."