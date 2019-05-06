Osmanlı mutfağından Ramazan'da iftar menüsü önerileri

Osmanlı mutfağından Ramazan'da iftar menüsü önerileri

Osmanlı mutfağı; Anadolu'nun bereketli toprakları, tarihi zenginlikleri ve yaşayan birçok halk kültürünün etkileri sayesinde dünyanın en büyük füzyon mutfağı haline geldi. İşte Osmanlı mutfağından bazı yemekler...

Osmanlı mutfağından Ramazan'da iftar menüsü önerileri - Sayfa 1

Osmanlı mutfak imparatorluğu dünyanın birçok mutfağında gerek teknikleri, gerek yemekleri, gerekse kültürü ile yaşamaya devam ediyor. İşte iftar tercihinizde yardımcı olacak Osmanlı mutfağını süsleyen en özel yemekler...

Kirde Kebabı : Kıtır yufka üzerinde yoğurt ve sebzeli dana kavurma.

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Osmanlı mutfağından Ramazan'da iftar menüsü önerileri - Sayfa 2

Etli enginar dolması : Enginarın aroması ve kuzu etiyle şenlenen dolma.

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Osmanlı mutfağından Ramazan'da iftar menüsü önerileri - Sayfa 3

Hibeş: Tahin ve çeşitli baharatlarla hazırlanmış nohut ezmesi.

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Osmanlı mutfağından Ramazan'da iftar menüsü önerileri - Sayfa 4

Kabak Kalyesi : Koyun eti, soğan pekmez ile sarımsak limon ve kabak ile lezzet buluyor.

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