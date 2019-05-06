Osmanlı mutfağından Ramazan'da iftar menüsü önerileri
Osmanlı mutfağı; Anadolu'nun bereketli toprakları, tarihi zenginlikleri ve yaşayan birçok halk kültürünün etkileri sayesinde dünyanın en büyük füzyon mutfağı haline geldi. İşte Osmanlı mutfağından bazı yemekler...
Osmanlı mutfak imparatorluğu dünyanın birçok mutfağında gerek teknikleri, gerek yemekleri, gerekse kültürü ile yaşamaya devam ediyor. İşte iftar tercihinizde yardımcı olacak Osmanlı mutfağını süsleyen en özel yemekler...
Kirde Kebabı : Kıtır yufka üzerinde yoğurt ve sebzeli dana kavurma.
120
Etli enginar dolması : Enginarın aroması ve kuzu etiyle şenlenen dolma.
220
Hibeş: Tahin ve çeşitli baharatlarla hazırlanmış nohut ezmesi.
320
Kabak Kalyesi : Koyun eti, soğan pekmez ile sarımsak limon ve kabak ile lezzet buluyor.
420