Osmanlı mutfağından Ramazan'da iftar menüsü önerileri

Osmanlı mutfak imparatorluğu dünyanın birçok mutfağında gerek teknikleri, gerek yemekleri, gerekse kültürü ile yaşamaya devam ediyor. İşte iftar tercihinizde yardımcı olacak Osmanlı mutfağını süsleyen en özel yemekler...

Kirde Kebabı : Kıtır yufka üzerinde yoğurt ve sebzeli dana kavurma.