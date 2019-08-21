Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli geleneklerinden! Sürre Alayı nedir?

Çerçevenin bordür kısmında desen gibi yapılan bu ayrıntıda, ‘Kufi’ hat ile yazılmış Al-i İmran Suresi’nin 126. ayeti yer alıyor. Ayette, “Düşmanları bozguna uğratmak için gereken yardım ancak güçlü ve hâkim olan Allah katındandır.” deniliyor.