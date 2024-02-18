Osmanlı Hanedanının mutlu günü! "Sultan" dünya evine girdi!

Üç yıl aradan sonra bir hanedan düğünü yapıldı

Yoğun bir katılımın gözlendiği düğün töreni Osmanlı Hanedanı ailesinde yaklaşık 3 yıllık bir aradan sonra yapılan hanedan düğünü olma özelliğini taşıyor. Gelinin babası Orhan Osmanoğlu, dördüncü evladının da yuvasını kurmasından çok mutlu olduğunu ifade ederek, geriye bir evladının kaldığını belirtti.