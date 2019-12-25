Osmanlı Devleti'nin son ulemalarından Yusuf Şengönül'ün cenazesinde izdiham oluştu

BOLU'nun Gerede ilçesinde, 103 yaşında yaşamını yitiren, Osmanlı Devleti'nin son ulemalarından olarak bilinen emekli imam Yusuf Şengönül, son yolculuğuna uğurlandı. Şengönül, yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından, Cumhurbaşkanlığı kararıyla daha önce ölmesi halinde defnedilmesine karar verilen Aşağı Tekke Camii içinde bulunan türbe haziresinde toprağa verildi.