Osmaniyeli genç umursamadı kanser olduğunu öğrendi! İyileşmesi için 250 bin lira gerekiyor

Hastane hastane gezen Mustafa ve ailesi hayırseverlerin yardımını bekliyor. Oğlunun yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen annesi Gülşah Uzun ise, ameliyatı yapacak hocanın 250 bin TL istediğini ve bunu karşılayacak durumlarının olmadığını ifade etti.