Osmaniyeli genç umursamadı kanser olduğunu öğrendi! İyileşmesi için 250 bin lira gerekiyor
OSMANİYELİ 14 yaşındaki Mustafa, şişlik ve ağrı belirtilerini umursamayınca kemik kanseri olduğunu ileri evrede fark etti. İyileşme umuduyla Osmaniye’den, Adana’ya oradan da İstanbul’a gelen gencin tedavisi için 250 bin liraya ihtiyaç var.
Osmaniye’de yaşayan ve arkadaşları gibi koşmak ve yürümek isteyen Mustafa Özberk Uzun’a (14), geçtiğimiz Haziran ayında sol bacağındaki ağrı ve şişme nedeniyle kemik kanseri olarak bilinen 'ostesarkom' teşhisi konuldu.
Tedavi olmak için Osmaniye Kadirli Devlet Hastanesi’ne oradan da Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’ne giden Uzun’a uygulanan kemoterapi ve radyoterapide sonuç vermedi.
Her geçen gün büyüyor: Yavaş yavaş sol bacağını esir almaya başlayan kanserden dolayı acilen ameliyat olması gereken Mustafa Özberk, son çare İstanbul’a geldi.
Hastane hastane gezen Mustafa ve ailesi hayırseverlerin yardımını bekliyor. Oğlunun yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen annesi Gülşah Uzun ise, ameliyatı yapacak hocanın 250 bin TL istediğini ve bunu karşılayacak durumlarının olmadığını ifade etti.