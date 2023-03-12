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Osmaniye'deki Hemite Kalesi! Görenler telefona sarıldı fay kırıkları böyle görüntülendi

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Osmaniye'deki Hemite Kalesi! Görenler telefona sarıldı fay kırıkları böyle görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım ve hasar gören Osmaniye’de Hemite Kalesi dimdik ayakta kaldı ancak eteklerinde yer alan nehre kadar uzanan fay kırıkları dikkat çekti.

Osmaniye'deki Hemite Kalesi! Görenler telefona sarıldı fay kırıkları böyle görüntülendi

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinde on binlerce kişi hayatını kaybetti, 11 ilde hem yapılarda hem de doğada ağır hasarlar oluştu.

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Osmaniye'deki Hemite Kalesi! Görenler telefona sarıldı fay kırıkları böyle görüntülendi

Depremin merkezine komşu Osmaniye'de de 991 kişi hayatını kaybetti, binalar yıkıldı, ağır hasar oluştu.

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Osmaniye'deki Hemite Kalesi! Görenler telefona sarıldı fay kırıkları böyle görüntülendi

Bilinen tarihi 13. yüzyılda ve 1212 yılında şövalyeler tarafından karargah olarak kullanılan merkeze bağlı Hemite köyündeki Hemite Kalesi, yıkıcı depremi hasarsız atlattı.

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Osmaniye'deki Hemite Kalesi! Görenler telefona sarıldı fay kırıkları böyle görüntülendi

Kalenin eteklerinde yer alan Ceyhan Nehri kenarında ise fay nedeniyle arazilerde kırıklar oluştu. 

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