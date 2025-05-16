BIST 9.541
DOLAR 38,86
EURO 43,55
ALTIN 4.023,01

Osmaniye'de sel felaketi dere taştı 7 otomobil dere yatağına sürüklendi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
Osmaniye'de sel felaketi dere taştı 7 otomobil dere yatağına sürüklendi

Osmaniye'de etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması nedeniyle park halindeki 7 otomobil dere yatağına sürüklendi. Bölgede incelemelerde bulunan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Bu 7 aracın 5'inde tespitlerimize göre herhangi bir vatandaşımız yok. Dileğimiz, Cenabıallah'tan niyazımız, o 2 araçta da inşallah herhangi bir vatandaşımızın olmaması." dedi.

Osmaniye'de sel felaketi dere taştı 7 otomobil dere yatağına sürüklendi - Resim: 1

Kadirli ve Sumbas ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan sağanak etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle Kadirli ilçesi Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nden geçen Bülbül Deresi taştı. Taşma sonucu park halindeki 7 otomobil dere yatağına sürüklendi, bazı tarım arazileri de sular altında kaldı.

19
Osmaniye'de sel felaketi dere taştı 7 otomobil dere yatağına sürüklendi - Resim: 2

Araçların çıkarılması için iş makinelerinin desteğiyle çalışma başlatıldı.
Yağışın ardından iki ilçedeki birçok ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi, Kadirli-Sumbas kara yolu da 20. kilometreden itibaren trafiğe kapatıldı. Yollarda mahsur kalan kişiler, itfaiye ekiplerinin araçlarıyla güvenli alanlara taşındı.

29
Osmaniye'de sel felaketi dere taştı 7 otomobil dere yatağına sürüklendi - Resim: 3

Kadirli ilçesine giden Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, ekiplerden bilgi aldı.
Yılmaz, bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere, yarım saat süren sağanakta metrekareye 80-90 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

39
Osmaniye'de sel felaketi dere taştı 7 otomobil dere yatağına sürüklendi - Resim: 4

Durumun herkesi üzdüğünü dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:
"Gerçekten afet olacak şekilde güçlü bir yağışa maruz kaldık. Yağışın etkili olduğu Bülbül Deresi ve civarı, derenin taşması nedeniyle su altında kaldı. Derenin kenarında park halindeki araçlar suya kapılıyor. Bu 7 aracın 5'inde tespitlerimize göre herhangi bir vatandaşımız yok. Dileğimiz, Cenabıallah'tan niyazımız, o 2 araçta da inşallah herhangi bir vatandaşımızın olmaması. Şu anda sahada AFAD'ımız, itfaiyemiz, yaklaşık 200 personelimiz arama, tarama çalışmalarını sürdürüyor."

49