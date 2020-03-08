Osmaniye'de Kadınlar Günü gezisi dönüşü otobüs devrildi 35 yaralı

Demirören Haber Ajansı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen müze gezisinden dönenleri taşıyan otobüs, şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre; çoğu kadın, 35 kişi yaralandı.

OSMANİYE Kadirli - Karatepe yolu Kaleler mevkisinde meydana gelen olayda; Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Arslantaş Açık Hava Müzesine düzenlediği geziden dönenleri taşıyan Sezgin Açıkalın yönetimindeki 01 AEA 628 plakalı otobüs, girdiği virajda kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı.

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Kazada, ilk belirlemelere göre 35 kişi yaralandı.

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İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

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Büyük çoğunluğu kadın olan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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