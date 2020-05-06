Osmaniye'de gökte aniden belirdi! Sıradışı doğa olayı korkuttu

Osmaniye Kadirli ilçesinde öğle saatlerinde gökyüzünde birdenbire ortaya çıkan ve bir süre sonra kaybolan gökkuşağına benzer renkleriyle şaşırtan ışık hüzmesini görenler cep telefonuna sarıldı. Birçok kişi tarafından görüntülenen ışık hüzmesi için sosyal medya kullanıcıları dünyada çok nadir görülen bir doğa olayı olan ateş gökkuşağı olduğu yönünde yorumlar yaptı.