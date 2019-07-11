Osmaniye’de gerçekleşti yüzyıl bitkisi çiçek açtı
UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınan ve koruma altında bulunan ömürleri boyunca bir kez çiçek açan, çiçek açtıktan sonra da kuruyan Agave bitkisi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 10 metrelik çiçek açtı.
Ana vatanı Orta Amerika olan ve Meksika çöllerinin doğal bitki örtüsünü oluşturan Agave bitkisi, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çiçek açtı. Halk arasında “Sabır otu” ve “Yüzyıl bitkisi” olarak adlandırılan Agave kaktüsü, tüm ömrü boyunca bir defa çiçek açmasıyla biliniyor.
Çiçeği açtıktan kısa bir süre sonra kuruyarak ölen Agave bitkisi, yeni yaşantısını çiçekteki tohumların toprağa düşmesiyle devam ettiriyor.
Kadirli ilçesinde Yeşiltepe Mahallesi'nde bir yol kenarında bulunan Agave bitkisi 10 metre uzunluğunda çiçek açtı.
Bunun olağanüstü bir olay olduğunu ve bir insanın belki ömrü hayatında bir kez tanık olacağı veya hiç göremeyeceğini belirten Ziraat Mühendisi İsmet Soytorun yaptığı açıklamada, “Ben de hayatımda ilk kez Agave kaktüsü çiçeği görüyorum.