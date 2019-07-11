Osmaniye’de gerçekleşti yüzyıl bitkisi çiçek açtı

Osmaniye’de gerçekleşti yüzyıl bitkisi çiçek açtı

UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınan ve koruma altında bulunan ömürleri boyunca bir kez çiçek açan, çiçek açtıktan sonra da kuruyan Agave bitkisi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 10 metrelik çiçek açtı.

Osmaniye’de gerçekleşti yüzyıl bitkisi çiçek açtı - Sayfa 1

Ana vatanı Orta Amerika olan ve Meksika çöllerinin doğal bitki örtüsünü oluşturan Agave bitkisi, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çiçek açtı. Halk arasında “Sabır otu” ve “Yüzyıl bitkisi” olarak adlandırılan Agave kaktüsü, tüm ömrü boyunca bir defa çiçek açmasıyla biliniyor.

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Osmaniye’de gerçekleşti yüzyıl bitkisi çiçek açtı - Sayfa 2

 Çiçeği açtıktan kısa bir süre sonra kuruyarak ölen Agave bitkisi, yeni yaşantısını çiçekteki tohumların toprağa düşmesiyle devam ettiriyor. 

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Osmaniye’de gerçekleşti yüzyıl bitkisi çiçek açtı - Sayfa 3

Kadirli ilçesinde Yeşiltepe Mahallesi'nde bir yol kenarında bulunan Agave bitkisi 10 metre uzunluğunda çiçek açtı. 

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Osmaniye’de gerçekleşti yüzyıl bitkisi çiçek açtı - Sayfa 4

Bunun olağanüstü bir olay olduğunu ve bir insanın belki ömrü hayatında bir kez tanık olacağı veya hiç göremeyeceğini belirten Ziraat Mühendisi İsmet Soytorun yaptığı açıklamada, “Ben de hayatımda ilk kez Agave kaktüsü çiçeği görüyorum.

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