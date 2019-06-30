Osmaniye'de gençlerin mangal keyfi kötü bitti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Osmaniye'de gençlerin mangal keyfi kötü bitti

OSMANİYE'de mangal yapan gençler 40 ton saman balyasının yanmasına neden oldu.

Osmaniye'de gençlerin mangal keyfi kötü bitti - Sayfa 1

Osmaniye’de iki katlı evin balkonunda mangal yapmak isteyen gençler evin altındaki mağazada bulunan 40 ton saman balyasının yanmasına neden oldu. 

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Osmaniye'de gençlerin mangal keyfi kötü bitti - Sayfa 2

Olay, Osmaniye merkeze bağlı Kesmeburun köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gençler, saat 12.30 sıralarında evlerinin balkonunda yemek için mangal yaktılar.

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Osmaniye'de gençlerin mangal keyfi kötü bitti - Sayfa 3

Havanın da rüzgarlı olmasıyla mangaldan çıkan kıvılcımlar evin alt katında bulunan içinde 40 ton saman balyası olan mağazaya sıçradı.

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Osmaniye'de gençlerin mangal keyfi kötü bitti - Sayfa 4

Yangının fark edilmesiyle birlikte itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve iş makinası yangına müdahalede bulundu. 

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