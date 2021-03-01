Osmaniye'de emekli uzman çavuş diziden etkilenip başladı! Gören oraya geliyor
OSMANİYE'de 5 yıldır bıçakçılık yapan Eshabil Avşar, tarih dizilerinden etkilenip hediyelik savaş aletleri üretmeye başladı.
Gençliğinde bıçak toplayarak koleksiyon yapan 42 yaşındaki emekli uzman çavuş Eshabil Avşar, 5 yıl önce kent merkezinde bir bıçak atölyesi açtı.
Yaptığı bıçakları hem iç pazara hem de yurt dışına gönderen Avşar, tarih dizilerinin etkisiyle hediyelik kılıç, kalkan ve hançer yapımına yöneldi.
Vatandaşların da eski savaş aletlerine ilgisinin fazla olduğunu gören Avşar, talebe yetişebilmek için yoğun şekilde çalışıyor. Avşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerinde sadece bıçak yaparken farklı ürünlere yöneldiğini anlattı.
"Tarih dizilerinden etkilenerek unutulmaya yüz tutmuş kılıç, kalkan ve hançer gibi savaş aletlerini yapıyoruz." diyen Avşar, hediyelik savaş aletlerinin sap kısmını, boynuz ve ahşap gibi geri dönüşümlü ürünlerden imal ettiklerini söyledi.