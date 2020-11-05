Osmaniye'de arka arkaya 3 ihbar! Yakın arkadaşlarını öldürdü ağabeyini ağır yaraladı

Cemalpaşa Mahallesi Sanayi Sitesi içerisinde bir lokantada garson olarak çalışan Murat Deniz (30) iş yeri yakınlarında tabanca ile başından vurularak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili araştırmayı yürütürken kısa bir süre sonra bir ihbar daha aldı.