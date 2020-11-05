Osmaniye'de arka arkaya 3 ihbar! Yakın arkadaşlarını öldürdü ağabeyini ağır yaraladı
OSMANİYE'de paket servis elemanı dün başından vurularak öldürülmüştü. Olayın hemen arkasından polise 2 ayrı ihbar daha geldi. Bir kişi tarlada öldürülürken diğer kişi de mahallede vuruldu. Katil zanlısı en yakın arkadaş çıktı. Şahsın en son öz ağabeyini vurarak ağır yaraladığı belirlenirken işlenen cinayetlerin nedeni araştırılıyor.
Cemalpaşa Mahallesi Sanayi Sitesi içerisinde bir lokantada garson olarak çalışan Murat Deniz (30) iş yeri yakınlarında tabanca ile başından vurularak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili araştırmayı yürütürken kısa bir süre sonra bir ihbar daha aldı.
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Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Çevreyolu yakınındaki tarlada bir kişinin silahla vurulduğu belirlendi.
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Olay yerine intikal eden ekipler, boş tarlada 30’lu yaşlarda silahla vurularak öldürülmüş bir erkek cesedine rastladı.
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Yapılan araştırmada cesedin Tamer Koşkoş adlı kişiye ait olduğu tespit edildi.
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