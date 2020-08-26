Osmaniye'de 1999 model Toros'un sesli komut özelliği var
MANİSA'da yazılım mühendisliği okuyan Ali Pampallı, 1999 model otomobile, sesli komut özelliği ekledi. Telefondan verdiği komutla aracı çalıştırmayı, ışıklarını açabilmeyi başaran genç destek verilirse daha ilerisini yapabileceğini söylüyor.
Osmaniye merkeze bağlı Kesmeburun köyünde yaşayan Ali Pampallı, amcasının oğluna ait 1999 model otomobile, yaklaşık 90 lira harcayarak elektronik parçalar entegre ettiğini ve sesli komut özelliği eklediğini belirtti. Bluetooth teknolojisi kullandığını dile getiren Pampallı, "Geliştirdiğim yazılım sayesinde, arabayı çalıştırıyorum, kapatıyorum. Işıklarını açıp kapatabiliyorum ve korna çalabiliyorum. Yüklediğim sesleri de seslendirerek konuşabiliyor" dedi.
Pampallı, destek verilmesi durumunda yazılımı geliştirebileceğini ve ileride araçları tamamen insansız hareket ettirmeyi hedeflediğini ifade etti.
"Fırsat verildiği takdirde daha ilerisini yapabilirim"
Yazılım Mühendisliği 2'nci sınıf öğrencisi Pampallı şu ifadeleri kullandı: Bu araçta mekanik aksam çok olduğu için ancak bu kadar özellik ekleyebildim ama elektrikli araçlar üzerinde fırsat verildiği takdirde daha ilerisini yapabilirim.
"Bu çalışmamı bir haftada geliştirdim. Öncesinde altyapısını oluşturmuştum. En sonunda araca monte edip çalıştırdım"