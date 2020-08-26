Osmaniye'de 1999 model Toros'un sesli komut özelliği var

"Fırsat verildiği takdirde daha ilerisini yapabilirim"

Yazılım Mühendisliği 2'nci sınıf öğrencisi Pampallı şu ifadeleri kullandı: Bu araçta mekanik aksam çok olduğu için ancak bu kadar özellik ekleyebildim ama elektrikli araçlar üzerinde fırsat verildiği takdirde daha ilerisini yapabilirim.