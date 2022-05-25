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Osmaniye alarmda! Çiftçilerin korkulu rüyası çekirgeler tarım arazilerini istila etti

İhlas Haber Ajansı
Osmaniye alarmda! Çiftçilerin korkulu rüyası çekirgeler tarım arazilerini istila etti

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde ekili tarım arazilerini istila eden çekirgeler çiftçilerin korkulu rüyası oldu. Binlerce çekirge tarım arazilerinde bir arada görüntülendi.

Osmaniye alarmda! Çiftçilerin korkulu rüyası çekirgeler tarım arazilerini istila etti

TÜRKİYE'nin önemli tarım arazilerine sahip olan Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ekili tarım alanlarında çok sayıda çekirge popülasyonu görüldü.

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Osmaniye alarmda! Çiftçilerin korkulu rüyası çekirgeler tarım arazilerini istila etti

Tarım arazilerini istila eden çekirgelerden kurtulmak isteyen çiftçiler durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

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Osmaniye alarmda! Çiftçilerin korkulu rüyası çekirgeler tarım arazilerini istila etti

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, ziraat mühendisleri Yusuf Ziya Mart ve Mehmet Acembekiroğlu'yla birlikte Yenifarsak köyündeki ekili tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

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Osmaniye alarmda! Çiftçilerin korkulu rüyası çekirgeler tarım arazilerini istila etti

Gerekli incelemelerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen özel ilaçla çekirgelerin yoğun olduğu bölümlerde ilaçlama yapıldı.

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