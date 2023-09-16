Osmangazi Köprüsünde bir garip olay! Çok sayıda aracın lastikleri aynı anda patladı
İhlas Haber Ajansı
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Osmangazi Köprüsünde seyir halindeki araçların lastikleri patladı. Çok sayıda aracın aynı anda lastikleri patlayınca sürücülerden bazıları hemen araçlarını emniyet şeridine çekti. Bazı araçlar sol şeritte kalırken, bu durum kazaya da davetiye çıkardı.
Osmangazi Köprüsü geçişinde Bursa'dan İstanbul istikametinde seyir halinde olan 10'dan fazla aracın lastiği eş zamanlı olarak patladı. Araçlardan bazılarının lastikleri emniyet şeridinde değiştirilirken, bazı sürücüler lastikçiye kadar gitmeyi tercih etti.
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Bir çok aracın lastiklerinin patlamasına neden olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Tüm lastiği patlayan araçların aynı noktadan geçiş yaptığı değerlendiriliyor.
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