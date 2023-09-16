Osmangazi Köprüsünde bir garip olay! Çok sayıda aracın lastikleri aynı anda patladı

Osmangazi Köprüsü geçişinde Bursa'dan İstanbul istikametinde seyir halinde olan 10'dan fazla aracın lastiği eş zamanlı olarak patladı. Araçlardan bazılarının lastikleri emniyet şeridinde değiştirilirken, bazı sürücüler lastikçiye kadar gitmeyi tercih etti.