Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, İzmir otobanı geçiş ücreti kaç lira oldu yarına hepsi uçacak

Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile İstanbul - İzmir otobanı ve otoyollara büyük zam geliyor. Kulislerde köprü ve otoyol geçişlerine yüzde 30-40 aralığında artış konuşulurken, zammın 1 Temmuz 2022 cuma günü itibariyle geçerli olacağı söyleniyor. Peki zamla birlikte Osmangazi, Çanakkale köprüsü ve İzmir otobanı kaç lira olacak derseniz... Bu kallavi zamla birlikte zaten pahalı olan Osmangaziyi, Çanakkale köprüsü, İzmir otobanını kullanmak fermana mahsus olacak. Ekonomist Prof. Dr. Uğur Emek'in verdiği rakamlar öyle böyle değil...