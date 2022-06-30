Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, İzmir otobanı geçiş ücreti kaç lira oldu yarına hepsi uçacak
Köprülere ve otoyol ücretlerine 1 Temmuz 2022 cumadan itibaren zamlı tarife uygulanacak. Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Körüsü, Osmangazi Köprüsü ve 15 Mart Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücretlerine gelecek zam ise kallavi olacak. Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 250 liraya çıkarken, İstanbul-İzmir otobanı köprü dahil 600 lirayı aşacak. 15 Mart Çanakkale Köprüsü'nün 200 lira olan ücreti de zamlanacak. Avrasya Tüneli geçiş ücreti 110 lirayı geçecek.
Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile İstanbul - İzmir otobanı ve otoyollara büyük zam geliyor. Kulislerde köprü ve otoyol geçişlerine yüzde 30-40 aralığında artış konuşulurken, zammın 1 Temmuz 2022 cuma günü itibariyle geçerli olacağı söyleniyor. Peki zamla birlikte Osmangazi, Çanakkale köprüsü ve İzmir otobanı kaç lira olacak derseniz... Bu kallavi zamla birlikte zaten pahalı olan Osmangaziyi, Çanakkale köprüsü, İzmir otobanını kullanmak fermana mahsus olacak. Ekonomist Prof. Dr. Uğur Emek'in verdiği rakamlar öyle böyle değil...
Zamlı tarife bu gece yarısı açıklanacak : Otoyol ve köprü geçişlerine zammın bu gece saat 24:00'te belli olacağını kaydeden Prof. Dr. Uğur Emek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sözleşmeye göre KDV dahil zamlı ücretleri tek tek sıraladı. Ardından "Bakalım, Bakanlık sürücülerden ne kadarını tahsil edebilecek. Ne kadarını vergi mükelleflerine yükleyecek?" diye sordu.
Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti kaç lira olacak? : Osmangazi Köprüsü'nden otomobiller için geçiş ücreti 184,5 TL olarak uygulanıyor. Osmangazi Köprüsü'ne yüzde 35-40 aralığında zam geldiğinde sözleşme gereği rakam 840 lira olacak. Bu ücretin bir kısmını devlet vergilerle karşıladığından vatandaşın Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 840 lira değil 250 lira olacak. Belirtiğimiz gibi kalanı devlet vergiden kesecek.
İstanbul - İzmir otobanı köprü dahil kaç lira olacak? : İki kent arasını 3.5 saate indiren otoban ile Osmangazi Köprüsü dahil araçlar için uygulanan rakam şu anda 459 liraydı. Gelen zamla birlikte 1 Temmuz itibariyle İzmir İstanbul arası ücreti Osmangazi dahil 600 liranın üstüne çıkacak.