Osman Müftüoğlu'ndan koronavirüsten korunma yolları neler yapılmalı?
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, koronavirüsten korunmak için yapılması gerekenleri ve alınması gereken önlemleri açıkladı: Tokalaşmaktan ve öpüşmekten vazgeçin... 2 saatte bir ellerinizi sabunla yıkayın...
Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs (Covid-19) Türkiye'nin komşularında da ortaya çıktı. "Şimdilik 40’dan fazla ülkede görülen bu salgın, bir süre sonra “tüm dünyayı ilgilendiren” bir bulaşıcı/salgın hastalık kategorisine bile girebilir" uyarısı yapan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, virüsten korunmak için alınması gereken önlemleri sıraladı: Her iki saatte bir ellerinizi sabunla yıkayın... Okul dönüşü çocuklarınıza el ve yüzlerini yıkatın mümkünse duş aldırın... El sıkma ve öpüşmeden sakının... Günde 4-5 kez tuzlu suyla gargara yapın...
ÜZÜLEREK belirteyim: Koronavirüs de bu virüsten kaynaklanan ve Kovid-19 adı verilen hastalık da pek çok doktor gibi beni de yanılttı. Gelişmelere bakılırsa şimdilik 40’dan fazla ülkede görülen bu salgın, bir süre sonra “tüm dünyayı ilgilendiren” bir bulaşıcı/salgın hastalık kategorisine bile girebilir.
Koronavirüs'ün belirtileri neler?
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, koronavirüs'ün belirtilerini şöyle özetledi: Öksürük ve hapşırma önemli işaretler. Ateş genelde hep var. Baş ağrısı, nefes darlığı da işin ciddiyetini gösteren belirtiler. Genelde ilk belirti ateş. Bunu kuru bir öksürük izliyor. Soğuk algınlığı ve gripte sık görülen burun/boğaz sıkıntısı burada pek görülmüyor. Nefes darlığı en önemli ve tehlikeli belirti, 'Acil tıbbi müdahale gerekiyor' anlamına geliyor."
İşte Osman Müftüoğlu'nun koronavirüsten korunma önlemleri
- Ellerinizi en geç iki saat ara ile bol su ve sabunla en az 30 saniye iyice ovarak yıkayınız.
- Şüpheli yerlerde yıkamayı takiben musluk kapatmada ve kapı-açma kapamada temiz bir kâğıt peçete kullanınız.
- Okul dönüşü çocuklarınıza el, yüz ve mümkünse beden temizliği (tüm duş) yaptırınız.
- El sıkma ve öpüşme şeklindeki selamlaşmalardan sakınınız.