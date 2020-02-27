Osman Müftüoğlu'ndan koronavirüsten korunma yolları neler yapılmalı?

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs (Covid-19) Türkiye'nin komşularında da ortaya çıktı. "Şimdilik 40’dan fazla ülkede görülen bu salgın, bir süre sonra “tüm dünyayı ilgilendiren” bir bulaşıcı/salgın hastalık kategorisine bile girebilir" uyarısı yapan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, virüsten korunmak için alınması gereken önlemleri sıraladı: Her iki saatte bir ellerinizi sabunla yıkayın... Okul dönüşü çocuklarınıza el ve yüzlerini yıkatın mümkünse duş aldırın... El sıkma ve öpüşmeden sakının... Günde 4-5 kez tuzlu suyla gargara yapın...

ÜZÜLEREK belirteyim: Koronavirüs de bu virüsten kaynaklanan ve Kovid-19 adı verilen hastalık da pek çok doktor gibi beni de yanılttı. Gelişmelere bakılırsa şimdilik 40’dan fazla ülkede görülen bu salgın, bir süre sonra “tüm dünyayı ilgilendiren” bir bulaşıcı/salgın hastalık kategorisine bile girebilir.