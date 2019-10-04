Osman Hamdi Bey'in Kur'an Okuyan Kız tablosu rekor fiyata satılmıştı! Bakın kim almış
Osman Hamdi Bey’in geçen hafta rekor fiyata satılan Kur’an Okuyan Kız tablosunu kimin satın aldığı belli oldu.
Türk resminin öncülerinden ressam Osman Hamdi Bey’in geçen hafta rekor fiyata satılan Kur’an Okuyan Kız tablosunun alıcısının Malezya İslam Sanatları Müzesi olduğu ve eserin ilk kez British Museum'da sergileneceği öğrenildi.
British Museum küratörlerinden Julia Tugwell, Osman Hamdi Bey’in Kur’an Okuyan Kız tablosunu Londra’daki Bonhams Müzayede Evi’nde geçen hafta yapılan açık artırmada 6 milyon 315 bin sterline (yaklaşık 44 milyon 12 bin lira) satın alanın Malezya İslam Sanatları Müzesi olduğunu böyledi.
İki müzenin, Jack Ryan ve Standard Charter Bank sponsorluğunda ortaklaşa düzenlediği Doğu’dan İlhamla: İslam Dünyası Batı Sanatını Nasıl Etkiledi adlı serginin küratörlüğünü yapan Tugwell, Osman Hamdi Bey'in eserinin son dakikada eklendiği sergi kapsamında gelecek hafta British Museum'da ziyarete açılacağı bilgisini verdi.
Tugwell, Osman Hamdi Bey’in tablosunu British Museum’da sergileyeceklerini ve eserin, serginin temasını oluşturan Doğu - Batı diyaloğuna son derece uygun olduğunu vurguladı.