Osman Hamdi Bey'in Kur'an Okuyan Kız tablosu rekor fiyata satılmıştı! Bakın kim almış

British Museum küratörlerinden Julia Tugwell, Osman Hamdi Bey’in Kur’an Okuyan Kız tablosunu Londra’daki Bonhams Müzayede Evi’nde geçen hafta yapılan açık artırmada 6 milyon 315 bin sterline (yaklaşık 44 milyon 12 bin lira) satın alanın Malezya İslam Sanatları Müzesi olduğunu böyledi.