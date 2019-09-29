Osman Hamdi Bey'in Kur'an Okuyan Kız tablosu 44 milyon TL'ye satıldı
OSMAN Hamdi Bey’in 1880 yılında yaptığı Kur'an Okuyan Kız tablosu 6.3 milyon sterline (44 milyon TL'ye) alıcı bularak Türkiye'nin en pahalı tablosu oldu.
İlk Türk ressamlarından ve Türk resminde figürlü kompozisyon kullanan ilk ressam olarak tarihe geçen Osman Hamdi Bey'in 1880 yılında yaptığı Kur'an Okuyan Kız tablosu Londra'da Bonhams Müzayede Evi'nde satışa çıktı. 600 bin sterlin ile 800 bin sterlin arasında alıcı bulması beklenen eser rekor kırarak 6.3 milyon sterline satıldı. “Osman Hamdi’nin Kur'an Okuyan Kız tablosu, 45 yıldır aynı ailede bulunuyordu.
Osman Hamdi Bey'in ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ tablosu 5 milyon TL'ye ‘Yeşil Cami Önü’ tablosu ise 13 milyon 509 bin TL’ye satılmıştı.
Osman Hamdi Bey kimdir?
"Kaplumbağa Terbiyecisi" ve "Silah Taciri" gibi eserleriyle bilinir. 1842 yılında dünyaya gelen Osman Hamdi Bey Osmanlı arkeolog, müzeci, ressam ve Kadıköy'ün ilk belediye başkanıdır.Osmanlı sadrazamlarından İbrahim Ethem Paşa’nın oğlu, müzeci Halil Ethem Bey ve nümizmat İsmail Galip Bey’in ağabeyidir.
İlk Türk arkeoloğu kabul edilir. En önemli arkeolojik kazısı 1887-1888'de gerçekleştirildiği Sayda Kral Mezarlığı (Lübnan) kazılardır. Bu kazılar sırasında dünyaca ünlü İskender Lahidi’ni bulmuştur.