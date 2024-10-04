Osimhen'in sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladılar!
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Galatasaray'da Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Osimhen'in sakatlık durumu ile ilgili İtalya'dan sarı kırmızılı taraftarları güzel bir haber geldi.
Galatasaray, transfer döneminin bitmesine günler kala Napoli'de forma giyen Victor Osimhen için kolları sıvamıştı.
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Operasyonda başarıya ulaşan sarı kırmızılılar, Nijeryalı oyuncuyu 1 yıl kiralık olarak renklerine bağladığını müjdelemişti.
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Süper Lig'deki ilk gollerini kaydettiği Kasımpaşa maçında Nijeryalı yıldız, maçın ikinci yarısına sakatlanması sebebiyle devam edememişti.
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Karşılaşmanın ardınan Galatasaray, yıldız oyuncunun sol üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıklamıştı.
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