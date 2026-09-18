Osimhen’e transfer kancası! Rakibi pusuya yattı doğru zamanı bekliyor...
Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen yeni sezon performansı ile konuşuluyor. Süper Lig’de 4 maçta 6 gol, 2 asistlik performansıyla dikkat çeken Osimhen’i Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi yakından takip ediyor.
Galatasaray’ın süper starı Victor Osimhen yeni sezona çok iyi bir giriş yaptı. Süper Lig’de 4 maçta 6 gol, 2 asistlik performansıyla dikkat çeken Osimhen’i Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi radara aldı.
Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen yeni sezona müthiş bir performansla girdi.
4 MAÇTA 6 GOL, 2 ASİST
Yıldız futbolcu Süper Lig’de çıktığı 4 maçta 6 gol, 2 asistlik performans gösterdi ve kalitesini bir kez daha kanıtladı.
50 DAKİKADA 1 GOL
Osimhen, bu sezon ligde sahada kaldığı her 50 dakikada bir gol atma başarısı göstererek gol krallığında iddiasını gösterdi.
TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi devam eden Nijeryalı golcü hakkında transfer dedikoduları şimdiden çıkmaya başladı.
OSIMHEN'E PSG KANCASI
Sport.fr adlı internet sitesinde, yer alan haberde Osimhen’in Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Fransa Ligue 1 ekibi PSG’nin radarında olduğu belirtildi.
OSIMHEN RADARDA
Haberde, “Osimhen'in ismi Parc des Princes'in koridorlarında dolaşmaya devam ediyor. Bu yaz yapılan başarısız girişime rağmen konu hala kapanmış değil” ifadeleri yer aldı.
GALATASARAY, OSIMHEN'İ SATMAMA KONUSUNDA KARARLI
Ayrıca Galatasaray’ın 75 milyon euro bonservis bedeli ödediği Osimhen’i satmama konusunda kararlı duruşunu sürdürdüğü kaydedildi.
DOĞRU ANI BEKLİYORLAR
Ancak, PSG’nin transferde doğru anı beklediği belirtildi. Bu stratejinin tekrarlanma ihtimalinin oldukça yüksek olduğuna vurgu yapıldı.