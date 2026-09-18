Osimhen’e transfer kancası! Rakibi pusuya yattı doğru zamanı bekliyor...

Osimhen’e transfer kancası! Rakibi pusuya yattı doğru zamanı bekliyor...

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen yeni sezon performansı ile konuşuluyor. Süper Lig’de 4 maçta 6 gol, 2 asistlik performansıyla dikkat çeken Osimhen’i Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi yakından takip ediyor.

Serap Aydoğan
Serap Aydoğan
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Osimhen’e transfer kancası! Rakibi pusuya yattı doğru zamanı bekliyor... - Resim: 1

Galatasaray’ın süper starı Victor Osimhen yeni sezona çok iyi bir giriş yaptı. Süper Lig’de 4 maçta 6 gol, 2 asistlik performansıyla dikkat çeken Osimhen’i Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi radara aldı.

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Osimhen’e transfer kancası! Rakibi pusuya yattı doğru zamanı bekliyor... - Resim: 2

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen yeni sezona müthiş bir performansla girdi.

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Osimhen’e transfer kancası! Rakibi pusuya yattı doğru zamanı bekliyor... - Resim: 3

4 MAÇTA 6 GOL, 2 ASİST

Yıldız futbolcu Süper Lig’de çıktığı 4 maçta 6 gol, 2 asistlik performans gösterdi ve kalitesini bir kez daha kanıtladı.

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Osimhen’e transfer kancası! Rakibi pusuya yattı doğru zamanı bekliyor... - Resim: 4

50 DAKİKADA 1 GOL

Osimhen, bu sezon ligde sahada kaldığı her 50 dakikada bir gol atma başarısı göstererek gol krallığında iddiasını gösterdi.

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Osimhen’e transfer kancası! Rakibi pusuya yattı doğru zamanı bekliyor... - Resim: 5

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi devam eden Nijeryalı golcü hakkında transfer dedikoduları şimdiden çıkmaya başladı.

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Osimhen’e transfer kancası! Rakibi pusuya yattı doğru zamanı bekliyor... - Resim: 6

OSIMHEN'E PSG KANCASI

Sport.fr adlı internet sitesinde, yer alan haberde Osimhen’in Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Fransa Ligue 1 ekibi PSG’nin radarında olduğu belirtildi.

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Osimhen’e transfer kancası! Rakibi pusuya yattı doğru zamanı bekliyor... - Resim: 7

OSIMHEN RADARDA

Haberde, “Osimhen'in ismi Parc des Princes'in koridorlarında dolaşmaya devam ediyor. Bu yaz yapılan başarısız girişime rağmen konu hala kapanmış değil” ifadeleri yer aldı.

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Osimhen’e transfer kancası! Rakibi pusuya yattı doğru zamanı bekliyor... - Resim: 8

GALATASARAY, OSIMHEN'İ SATMAMA KONUSUNDA KARARLI

Ayrıca Galatasaray’ın 75 milyon euro bonservis bedeli ödediği Osimhen’i satmama konusunda kararlı duruşunu sürdürdüğü kaydedildi.

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Osimhen’e transfer kancası! Rakibi pusuya yattı doğru zamanı bekliyor... - Resim: 9

DOĞRU ANI BEKLİYORLAR

Ancak, PSG’nin transferde doğru anı beklediği belirtildi. Bu stratejinin tekrarlanma ihtimalinin oldukça yüksek olduğuna vurgu yapıldı.

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Osimhen PSG