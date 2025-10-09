BIST 10.727
Osimhen transfer süreciyle ilgili ifade verdi

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, geçmişteki transfer süreciyle ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında polise ifade verdi.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, 2020 yılındaki Lille'den Napoli'ye transfer süreciyle ilgili açılan bir soruşturmada usulsüzlük iddiasıyla ilgili İtalyan polisine ifade verdi.

Osimhen, İtalya’da süren soruşturma kapsamında İtalya’nın Mali Polis teşkilatı verdiği ifadede, 2020 yazında başkan Aurelio De Laurentiis’in kendisini Napoli’ye transfer olmaya zorladığını iddia etti.

"KAFAM FUTBOLDA DEĞİLDİ"

Osimhen, "Önceki menajerim Jean Gerard bana Napoli'nin ciddi bir ilgisi olduğunu söylemişti. Ama sadece transferimle o ilgileniyordu, babamın sağlık durumuyla değil. O dönemde kafam futbolda değildi, sadece durumunu öğrenmek istiyordum. Gerard beni Nice'te buluşmak için aradı. Lille'nin başkanı Gerard Lopez de vardı. 

Bana Napoli'ye transfer olmam gerektiğini, genel bir anlaşmanın yapıldığını ve pandemiden dolayı bunun Lille için iyi bir fırsat olduğunu söylediler. Ama ben hiçbir şey bilmiyordum." ifadelerini kullandı.

