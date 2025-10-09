Osimhen transfer süreciyle ilgili ifade verdi

"KAFAM FUTBOLDA DEĞİLDİ"

Osimhen, "Önceki menajerim Jean Gerard bana Napoli'nin ciddi bir ilgisi olduğunu söylemişti. Ama sadece transferimle o ilgileniyordu, babamın sağlık durumuyla değil. O dönemde kafam futbolda değildi, sadece durumunu öğrenmek istiyordum. Gerard beni Nice'te buluşmak için aradı. Lille'nin başkanı Gerard Lopez de vardı.