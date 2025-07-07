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Osimhen Galatasaray'ın teklifini kabul etti

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Osimhen Galatasaray'ın teklifini kabul etti

Victor Osimhen, Galatasaray’ın teklif ettiği sözleşme şartlarını kabul etti. Sarı-kırmızılı ekiple, Napoli arasındaki bonservis pazarlığının sürdüğü öğrenildi.

Osimhen Galatasaray'ın teklifini kabul etti - Resim: 1

Transfer döneminin en merak edilen isimlerinden Victor Osimhen, Al Hilal'den gelen astronomik rakamları reddetmişti. 

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Osimhen Galatasaray'ın teklifini kabul etti - Resim: 2

Nijeryalı yıldızın, Juventus'tan gelen teklifi de reddettiği öne sürüldü. Osimhen'in, geleceğiyle ilgili son kararı verdiği aktarıldı.

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Osimhen Galatasaray'ın teklifini kabul etti - Resim: 3

GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Osimhen, Galatasaray'ın yaptığı teklifi kabul etti. Habere göre; Galatasaray, Victor Osimhen ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı.

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Osimhen Galatasaray'ın teklifini kabul etti - Resim: 4

NAPOLİ REDDETTİ İDDİASI


Fabrizio Romano ise Napoli'nin, Galatasaray'ın Victor Osimhen için yaptığı 50+5 milyon Euro'luk teklifi reddettiğini öne sürdü.

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