Osimhen Galatasaray'ın teklifini kabul etti
Victor Osimhen, Galatasaray’ın teklif ettiği sözleşme şartlarını kabul etti. Sarı-kırmızılı ekiple, Napoli arasındaki bonservis pazarlığının sürdüğü öğrenildi.
Transfer döneminin en merak edilen isimlerinden Victor Osimhen, Al Hilal'den gelen astronomik rakamları reddetmişti.
Nijeryalı yıldızın, Juventus'tan gelen teklifi de reddettiği öne sürüldü. Osimhen'in, geleceğiyle ilgili son kararı verdiği aktarıldı.
GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ!
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Osimhen, Galatasaray'ın yaptığı teklifi kabul etti. Habere göre; Galatasaray, Victor Osimhen ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı.
NAPOLİ REDDETTİ İDDİASI
Fabrizio Romano ise Napoli'nin, Galatasaray'ın Victor Osimhen için yaptığı 50+5 milyon Euro'luk teklifi reddettiğini öne sürdü.