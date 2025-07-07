Osimhen Galatasaray'ın teklifini kabul etti

GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Osimhen, Galatasaray'ın yaptığı teklifi kabul etti. Habere göre; Galatasaray, Victor Osimhen ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı.