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Oscar'da Chris Rock'a tokat atan Will Smith için Hacı Sabancı'dan dikkat çeken paylaşım

Oscar'da Chris Rock'a tokat atan Will Smith için Hacı Sabancı'dan dikkat çeken paylaşım

İş insanı Hacı Sabancı, ünlü oyuncu Will Smith'le olan fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Oscar'da Chris Rock'a tokat atan Will Smith için Hacı Sabancı'dan dikkat çeken paylaşım

Sosyetenin ünlü ismi Hacı Sabancı, 94'üncü Oscar Ödülleri töreninde sunucu Chris Rock'a attığı tokatla gündeme gelen  Will Smith'le fotoğrafını paylaştı.

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Oscar'da Chris Rock'a tokat atan Will Smith için Hacı Sabancı'dan dikkat çeken paylaşım

Sevgilisi Nazlı Kayı ile evlendikten sonra magazin gündemindeki yerini kardeşi Hakan Sabancı'ya bırakan Hacı Sabancı, artık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

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Oscar'da Chris Rock'a tokat atan Will Smith için Hacı Sabancı'dan dikkat çeken paylaşım

Mide ameliyatı olmadan önce kilolu olduğu döneme ait olan fotoğrafın altına Sabancı, "Sen de ben de çok değiştik be Will..." yazıp tokat emojisi koydu. 

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Oscar'da Chris Rock'a tokat atan Will Smith için Hacı Sabancı'dan dikkat çeken paylaşım

Hacı Sabancı'nın paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı.

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