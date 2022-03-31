Oscar'da Chris Rock'a tokat atan Will Smith için Hacı Sabancı'dan dikkat çeken paylaşım
İş insanı Hacı Sabancı, ünlü oyuncu Will Smith'le olan fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.
Sosyetenin ünlü ismi Hacı Sabancı, 94'üncü Oscar Ödülleri töreninde sunucu Chris Rock'a attığı tokatla gündeme gelen Will Smith'le fotoğrafını paylaştı.
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Sevgilisi Nazlı Kayı ile evlendikten sonra magazin gündemindeki yerini kardeşi Hakan Sabancı'ya bırakan Hacı Sabancı, artık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
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Mide ameliyatı olmadan önce kilolu olduğu döneme ait olan fotoğrafın altına Sabancı, "Sen de ben de çok değiştik be Will..." yazıp tokat emojisi koydu.
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Hacı Sabancı'nın paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı.
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