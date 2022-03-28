Oscar Ödül Töreni'nde Chirs Rock'a yumruk atan oyuncu Will Smith'e Demet Akalın'dan destek
94'üncüsü gerçekleşen Oscar Ödül Töreni gecesinde eşinin saç dökülme hastalığına ilişkin şaka yapan Chirs Rock'a yumruk atan oyuncu Will Smith'e ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan tam destek...
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 94'üncü Oscar Ödüllerinde eşinin hastalığıyla ilgili espri yapan komedyen Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e destek oldu. Twitter hesabından paylaşım yapan Akalın, "25 yıldır evli ve eşine kıymet vermiş. Eline sağlık" dedi.
Her yıl büyük bir merakla beklenen 94. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu.
Ödüller, muhteşem bir törenle sahiplerine teslim edilirken oyuncu Will Smith ile komedyen Chris Rock arasında yaşananlar ağızları açık bıraktı.
Ödül vermek için sahneye çıkan Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saç dökülme hastalığıyla alay etti.