Oscar 2021 adayları açıklandı! 10 dalda aday olan film bakın hangisi oldu

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar ödüllerine kimlerin ve hangi filmlerin aday olacağı belli oldu. Akademi'nin dağıttığı ödüller bu yıl pandemi nedeniyle nisan ayına ertelendi. Başrollerini Gary Oldman, Amanda Seyfried ve Lily Collins'in paylaştığı, David Fincher imzalı Mank, kazandığı 10 adaylıkla en fazla aday gösterilen film oldu. İşte adaylar...