Oryantal videosundan sonra işinden olan Hande Sarıoğlu vazgeçmiyor: Veriyorum odunu yansın
Oryantal dans yaptığı videosunun ardından HaberTürk'teki işinden olan Hande Sarıoğlu, son paylaşımında oryantal Didem2den ders aldığını ifade ederek 'Geç bile kaldım. Veriyorum odunu yansın' diyerek paylaşım yaptı.
Sosyal medya hesabından yayınladığı oryantal dans video sonrası Habertürk'teki görevinden gönderilen spiker Hande Sarıoğlu, oryantal dans tutkusundan vazgeçmiyor. Hande Sarıoğlu oryantale iyice merak saldığını ve dans kursuna başladığını duyurdu. Oryantal Didem'den ders alan Hande Sarıoğlu'na Survivor'la ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu da eşlik etti.
Geçen aylarda Haber Türk TV'de spor spikerliği yaparken sosyal medyadan dans ettiği videosunu paylaştığı için kovulan ve ardıdnan YouTube'da yayınladığı videolarla gündemden düşmeyen Hande Sarıoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi.
Magazin dünyasının renkli figürlerinden ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, cesur pozları ve sıra dışı açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dansa iyice merak saran Hande Sarıoğlu, oryantal Didem Kınalı'dan ders almaya başladı. O anları sosyal medyadan paylaşan Sarıoğlu, dikkatleri üzerine çekti.
"Durmamı mı bekliyordunuz? Geç bile kaldım. Veriyorum odunu yansın"
33 yaşındaki Sarıoğlu, paylaşımına, "Oryantalle kesişen yollarımızı bir adım ileriye taşıdık. Durmamı mı bekliyordunuz? Geç bile kaldım. Veriyorum odunu yansın" notunu düştü. Hande Sarıoğlu'na dans dersinde, Survivor ile ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu da eşlik etti.