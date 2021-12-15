Oryantal videosundan sonra işinden olan Hande Sarıoğlu vazgeçmiyor: Veriyorum odunu yansın

"Durmamı mı bekliyordunuz? Geç bile kaldım. Veriyorum odunu yansın"

33 yaşındaki Sarıoğlu, paylaşımına, "Oryantalle kesişen yollarımızı bir adım ileriye taşıdık. Durmamı mı bekliyordunuz? Geç bile kaldım. Veriyorum odunu yansın" notunu düştü. Hande Sarıoğlu'na dans dersinde, Survivor ile ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu da eşlik etti.