Oryantal Tanyeli'nin son hali 'yok artık' dedirtti Türkiye'den ayrıldı bakın ne yapıyor
90'lı yılların adından sıkça söz ettiren oryantal dansçısı Tanyeli, Türkiye'de ayrılıp Avustralya'ya yaşamını sürdürüyor. Ünlü ismin son hali ise görenleri şaşırtmaya yetiyor.
Sosyal medya hesabından sıklıkla yeni hayatından anlarını paylaşan ünlü dansçı Tanyeli, şimdilerde Avustralya'da oryantal dans eğitmenliği yapıyor. Ancak çok sık olmasa da Türkiye'ye ziyarete gelen Tanyeli'nin eski halinden adeta eser kalmamış.
Oryantal denildiğinde akla gelen ilk isimler arasına yer alan Tanyeli, son halini takipçileriyle paylaşıyor. 48 yaşındaki ünlü isim, 2014 yılında evlendiği Bursalı işadamı İlker Sünnili'ye olan aşkını da sıklıkla dile getiriyor.
Bir dönem Türkiye'de hem sahnelerin hem de ekranın en gözde dansçılarından olan Tanyeli, şöhretinin doruğundayken evlenerek sakin bir hayatı tercih edenlerden.
Peki Tanyeli kimdir?
Ünlü oryantal, dansöz Tanyeli’nin gerçek adı Öznuh Kral’dır. Anne ve babası teyze çocukları olan Tanyeli’nin ailesi henüz o iki yaşında iken dağılmış ve çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçirmek zorunda kalmıştır.