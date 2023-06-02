Oryantal Didem'in açıklaması gündem oldu: "Zengin adamlar kokuyor..."
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Dansözlüğün yanı sıra şarkıcılık yapmaya da başlayan Didem Kınalı, bir magazin programına konuştu. Kınalı'nın sözleri sosyal medyada gündem olurken "Çok yanlış ve hadsiz bir konuşma", "Saçmalamış" yorumlarını beraberinde getirdi.
İbo Show ile yıldızı parlayan oryantal Didem Kınalı son dönemde şarkıcılık yaparak gündeme gelmeye başlamıştı.
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Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan oryantal Didem Kınalı son olarak açıklamalarıyla tepki aldı.
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Didem Kınalı, magazin programı 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada "Beni hep fakirler buluyor. Zengin adamlar kilolu, çirkin, yaşlı, kokuyor. Böyle puro var ya onlardan içiyorlar." dedi.
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Kınalı aynı zamanda 'fakirlerin çok yakışıklı olduğunu' ifade etti. Oryantalin bu sözleri sosyal medyada eleştiri konusu oldu.
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