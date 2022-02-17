Oryantal Didem'e bakmaya çekinen Bülent Serttaş klibinde Ukraynalı güzelle... Marina Litvin Instagram pozları olay

Oryantal Didem Kınalı'nın İbo Show'da yaptığı göbek dansını izlememek için kafasını çeviren ve değişik hareketler segileyerek magazin gündeminde günlerce konuşulan Bülent Serttaş'ın 'Aklıma Sen Gelince' klibi için Ukraynalı modelle kamera karşısına geçmesi sosyal medyada gündem oldu. Klipte oynayan Litvin Marina'nın cesur pozları Instagram'ı yaktı geçti.