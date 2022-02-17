BIST 2.026
DOLAR 13,61
EURO 15,48
ALTIN 826,86

Oryantal Didem'e bakmaya çekinen Bülent Serttaş klibinde Ukraynalı güzelle... Marina Litvin Instagram pozları olay

Oryantal Didem'e bakmaya çekinen Bülent Serttaş klibinde Ukraynalı güzelle... Marina Litvin Instagram pozları olay

İbo Show'da Oryantal Didem Kınalı'ya bakmamak için kafasını nereye çevireceğini şaşıran Bülent Serttaş'ın klibinde cesur pozlarıyla tanınan Ukraynalı güzel Marina Litvin'i oynatması dikkat çekti.

Oryantal Didem'e bakmaya çekinen Bülent Serttaş klibinde Ukraynalı güzelle... Marina Litvin Instagram pozları olay

Oryantal Didem Kınalı'nın İbo Show'da yaptığı göbek dansını izlememek için kafasını çeviren ve değişik hareketler segileyerek magazin gündeminde günlerce konuşulan Bülent Serttaş'ın  'Aklıma Sen Gelince' klibi için Ukraynalı modelle kamera karşısına geçmesi sosyal medyada gündem oldu. Klipte oynayan Litvin Marina'nın cesur pozları Instagram'ı yaktı geçti.

112
Oryantal Didem'e bakmaya çekinen Bülent Serttaş klibinde Ukraynalı güzelle... Marina Litvin Instagram pozları olay

Bülent Serttaş, yeni şarkısı 'Aklıma Sen Gelince'yi müzikseverlerin beğenisine sundu. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olan şarkının söz ve müziği Tural Toğrul'a, düzenlemesi Hakan Sunul'a, klip yönetmenliği ise Selvi Serttaş'a ait.

212
Oryantal Didem'e bakmaya çekinen Bülent Serttaş klibinde Ukraynalı güzelle... Marina Litvin Instagram pozları olay

Klipte Ukraynalı model yer aldı.

312
Oryantal Didem'e bakmaya çekinen Bülent Serttaş klibinde Ukraynalı güzelle... Marina Litvin Instagram pozları olay

Rivne Valisi Vitali Koval'ın destekleri ve Ukrayna Büyükelçisi Ahmet Yağmur Güldere'nin özel izni ile çekim gerçekleştirilirken, sanatçıya klipte Miss World ödüllü Litvin Marina eşlik etti. 

412