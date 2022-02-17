Oryantal Didem'e bakmaya çekinen Bülent Serttaş klibinde Ukraynalı güzelle... Marina Litvin Instagram pozları olay
İbo Show'da Oryantal Didem Kınalı'ya bakmamak için kafasını nereye çevireceğini şaşıran Bülent Serttaş'ın klibinde cesur pozlarıyla tanınan Ukraynalı güzel Marina Litvin'i oynatması dikkat çekti.
Oryantal Didem Kınalı'nın İbo Show'da yaptığı göbek dansını izlememek için kafasını çeviren ve değişik hareketler segileyerek magazin gündeminde günlerce konuşulan Bülent Serttaş'ın 'Aklıma Sen Gelince' klibi için Ukraynalı modelle kamera karşısına geçmesi sosyal medyada gündem oldu. Klipte oynayan Litvin Marina'nın cesur pozları Instagram'ı yaktı geçti.
Bülent Serttaş, yeni şarkısı 'Aklıma Sen Gelince'yi müzikseverlerin beğenisine sundu. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olan şarkının söz ve müziği Tural Toğrul'a, düzenlemesi Hakan Sunul'a, klip yönetmenliği ise Selvi Serttaş'a ait.
Klipte Ukraynalı model yer aldı.
Rivne Valisi Vitali Koval'ın destekleri ve Ukrayna Büyükelçisi Ahmet Yağmur Güldere'nin özel izni ile çekim gerçekleştirilirken, sanatçıya klipte Miss World ödüllü Litvin Marina eşlik etti.