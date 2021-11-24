Oryantal Didem'den olay 'Ekmek paramla oynadılar' iddiası!

"Ne evet diyebilirim ne de hayır"

Programa telefonla bağlanan Didem Kınalı, Ebru Yaşar ve Defne Samyeli'nin olup olmadığını bilmediğini ifade ederken konuya ilişkin şunları söyledi: "Ne evet diyebilirim ne de hayır. Birinci ağızdan duymadım. Herkes birbirinin üzerine atıyor. O yüzden kimsenin günahını alamam kimsenin hakkına da giremem. Ben de bilmediğim için ne evet ne diyebilirim ne de hayrı diyebilirim."