Oryantal Didem'den gözlerini kaçıran Bülent Serttaş bu kez İbo Show'da bakın ne yaptı: Laf edilmezse...
Bülent Serttaş ve Oryantal Didem 14 ay aradan sonra tekrar İbo Show'da buluşunca şaşırtan anlar yaşandı.
Geçtiğimiz yıl 'İbo Show'a programına katılan Bülent Serttaş'ın, dans eden oryantal Didem'e bakmamak için verdiği uğraş dikkat çekmiş, sürekli başka yöne baktığı anlar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Kimi, durumu Serttaş'ın eşi Selvi Hanım'a gösterdiği sadakat duygusuyla özetlemeye çalışmıştı. Kimi de "Eşinden korktuğu için böyle davrandı" yorumunda bulunmuştu.
İkilinin sosyal medyada gündem olmasını sağlayan konunun aslının bambaşka bir boyutta olduğu iddia edilmişti.
İddiaya göre; Bülent Serttaş ve Didem Kınalı, geçtiğimiz yaz Florya'da bir düğünde sahne aldı. Düğüne geç gelen Didem, organizatör tarafından sahneden erkenden indirildi.