Oryantal Didem yaşam öyküsünü canlı yayında anlattı 'Kardeşimi ihbar ettim'
11 Yaşında gece kulübünde çalışmaya başlayan oryantal Didem, acı dolu yaşam hikayesini canlı yayında ağlayarak anlattı.
Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programına katılan oryantal Didem, canlı yayında yaşam öyküsünü anlatırken duygusal anlar yaşadı. Erkek kardeşinin madde bağımlısı olduğunu itiraf eden Didem, çok zor bir yaşantısının olduğunu şu sözlerle anlattı:
Depoya kapatıyorlardı: "11 yaşındayken polis ve jandarmaların çok olmadığı bir yerde çalışmak zorundaydım. Polis falan geldiğinde beni farelerle dolu olan bir depoya kapatıyorlardı. Ekipler gidene kadar orada duyuyordum. Sesimi duyup da mekanı kapatırlar diye farelerden korkup çığlık atamıyordum. Ben çocuk olamadım, genç kız olamadım."
Annem baskındı: "Çalıştığım parayı aileme veriyordum. Geçim derdi çok zordu. Babam çok çalışmamı istemiyordu ama annem daha baskındı. Allah uzun ömür versin herkesin annesine.''
Madde bağımlısı, iki çocuğu var: ''26 yaşında erkek kardeşim var konuşmak istemiyorum, görmek de istemiyorum ama çok da seviyorum. Madde kullanıyor ve iki tane çocuğu var. Eşi boşanıp gitti başkasıyla evli.''