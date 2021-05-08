Oryantal Didem pandemi yüzünden kirasını faturalarını ödeyemedi isyan etti

Çok zor günlerden geçtiğini söyleyen oryantal Didem, "Arkadaşlar 1 yıldır para kazanamıyorum. E-Devlet üzerinden evimin kirası ve faturalarımın ödenmesi için başvuru yaptım ama geri dönmediler. Sağ olsun menajerim Haluk Şentürk bana yardım etti" dedi.