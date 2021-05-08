Oryantal Didem pandemi yüzünden kirasını faturalarını ödeyemedi isyan etti
Seneler önce İbo Show'la tanınan şimdilerde kendi dans kursu olan oryantal Didem, pandemi yüzünden yaşadığı zorlukları anlattı.
Oryantal Didem, geçtiğimiz gün Cihangir'de köpeğini gezdirmek için dışarı çıktığında basın mensuplarıyla karşılaştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlerden dolayı uzun süredir çalışamayan Didem, ekonomik krize girdiğini anlattı.
Çok zor günlerden geçtiğini söyleyen oryantal Didem, "Arkadaşlar 1 yıldır para kazanamıyorum. E-Devlet üzerinden evimin kirası ve faturalarımın ödenmesi için başvuru yaptım ama geri dönmediler. Sağ olsun menajerim Haluk Şentürk bana yardım etti" dedi.
Geçtiğimiz yıl açtığı dans okulunu pandemi nedeniyle kapatmak zorunda kaldığını ifade eden Didem Kınalı, "Zor durumdayım. Hiç gelirim yok. Allah sonumuzu hayreylesin" dedi.
Pandemi sürecinde sanatçıların maddi destek alamadığını söyleyen Kınalı, sözlerine şöyle devam etti:
"Oyuncular, müzisyenler ve dansçılara yardım edilmedi. Devletimiz sesimi duyar umarım.''