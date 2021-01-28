Oryantal Didem İbo Show'a çıkacak! Son halini görenler hayrete düştü
Seneler önce İbrahim Tatlıses'in programıyla tanınan oryantal Didem Kınalı, İbo Show için hazırlanıyor.
Yayımlandığı akşamlar reytingleri sallayan İbo Show'un bu haftaki konukları arasında seneler önce İbo Show programıyla tanınan oryantal Didem var. Didem Kınalı, vakti zamanında kendine has tarzıyla beğenileri topladı. Hatta İbo Show'da Asena'yı tahtından etti.
Fakat İbo Show'un o dönem son bulmasıyla Didem'in ünü de söndü. Uzun bir süre işsiz kaldığını dile getiren Didem, şimdilerde yeniden İbo Show'daki yerini alacak.
Geçtiğimiz gün katıldığı Söylemezsem Olmaz programında yaptığı aşk itirafı ile gündeme gelen oryantal Didem Kınalı'nın değişimi de çok konuşuldu.
Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta başka biri gibi olan Didem Kınalı'nın son hali sosyal medyada da ilgi odağı oldu.