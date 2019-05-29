Oryantal Didem bambaşka birine dönüştü inanılmaz değişimi şaşırttı

Oryantal Didem bambaşka birine dönüştü inanılmaz değişimi şaşırttı

Bir dönemin efsane dansözlerinden olan Oryantal Didem, yıllar içindeki değişimiyle şaşırtırken geçirdiği estetik operasyonlarıyla da tepki çekti.

Oryantal Didem bambaşka birine dönüştü inanılmaz değişimi şaşırttı - Sayfa 1

İbrahim Tatlıses'in fenomen programı  İbo Show'da ettiği danslarla gönüllerde taht kuran oryantal Didem'in yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı. Oryantal Asena'nın programdan ayrılmasıyla İbo Show'daki yerini alan Oryantal Didem, sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

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Oryantal Didem bambaşka birine dönüştü inanılmaz değişimi şaşırttı - Sayfa 2

Didem'in o zamanlarda dikkat çekmesinin en büyük nedenlerinden biri, oryantali modernleştiren bambaşka bir havasının olmasıydı. 

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Oryantal Didem bambaşka birine dönüştü inanılmaz değişimi şaşırttı - Sayfa 3

 Şovuna gelecek misafirlerine doktor kontrolünden geçmelerini ve tansiyonlarını ölçtürmelerini tavsiye eden Didem yıllar içinde büyük değişim yaşadı.

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Oryantal Didem bambaşka birine dönüştü inanılmaz değişimi şaşırttı - Sayfa 4

Sunucuların 'Mesleğinde yaşadığın zorluklar var mı?' sorusu üzerine açıklama yapan Didem,aldığı çirkin teklifi şu sözlerle anlattı: "Uzun zamandır dans ediyorum, dans etmek hiç kolay değil. 

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