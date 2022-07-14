Oryantal Didem bambaşka biri oldu! Son halini görenler tanıyamadı
İbrahim Tatlıses'in sunduğu "İBO SHOW" programındaki danslarıyla milyonlara adını duyuran oryantal Didem olarak tanınan Didem Kınalı geçtiğimiz aylarda katıldığı programda yaptığı samimi açıklamalarla gündemi sallamıştı. 10 yaşında sahneye çıktığı zamanları anlatan Kınalı, babasının çoraplarını göğsünde tuttuğunu söyleyerek "Ben kötü bir iş yapmıyorum, namussuz değilim" demişti. Yıllara güzelliği ile meydan okuyan, bambaşka biri olan Kınalı'nın son halini görenler inanamadı...
90'lı yıllarda sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunduğu "İBO SHOW" programındaki danslarıyla oryantal Didem olarak tanınan Didem Kınalı geçtiğimiz aylarda katıldığı programda yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşmüştü. 10 yaşında sahneye çıktığı zamanları anlatan Kınalı "Ben kötü bir iş yapmıyorum, namussuz değilim" demişti. İmaj değişikliğine giden Kınalı'nın son halini görenler şoke oldu.
Katıldığı programlarda yaptığı açıklamalarla gündeme gelen oryantal Didem, bambaşka birine dönüştü. İbrahim Tatlıses'in Türkiye'ye tanıttığı Didem Kınalı'yı görenler tanıyamadı.
Son hali şaşırttı
90'lı yıllara damga vuran İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'da yaptığı dansla tanınan Didem Kınalı, son haliyle şaşırttı.
Açıklamaları gündemi sallamıştı
36 yaşındaki Didem, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşmüştü.