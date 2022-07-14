Oryantal Didem bambaşka biri oldu! Son halini görenler tanıyamadı

90'lı yıllarda sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunduğu "İBO SHOW" programındaki danslarıyla oryantal Didem olarak tanınan Didem Kınalı geçtiğimiz aylarda katıldığı programda yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşmüştü. 10 yaşında sahneye çıktığı zamanları anlatan Kınalı "Ben kötü bir iş yapmıyorum, namussuz değilim" demişti. İmaj değişikliğine giden Kınalı'nın son halini görenler şoke oldu.