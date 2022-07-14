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Oryantal Didem bambaşka biri oldu! Son halini görenler tanıyamadı

Oryantal Didem bambaşka biri oldu! Son halini görenler tanıyamadı

İbrahim Tatlıses'in sunduğu "İBO SHOW" programındaki danslarıyla milyonlara adını duyuran oryantal Didem olarak tanınan Didem Kınalı geçtiğimiz aylarda katıldığı programda yaptığı samimi açıklamalarla gündemi sallamıştı. 10 yaşında sahneye çıktığı zamanları anlatan Kınalı, babasının çoraplarını göğsünde tuttuğunu söyleyerek "Ben kötü bir iş yapmıyorum, namussuz değilim" demişti. Yıllara güzelliği ile meydan okuyan, bambaşka biri olan Kınalı'nın son halini görenler inanamadı...

Oryantal Didem bambaşka biri oldu! Son halini görenler tanıyamadı

90'lı yıllarda sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunduğu "İBO SHOW" programındaki danslarıyla oryantal Didem olarak tanınan Didem Kınalı geçtiğimiz aylarda katıldığı programda yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşmüştü. 10 yaşında sahneye çıktığı zamanları anlatan Kınalı "Ben kötü bir iş yapmıyorum, namussuz değilim" demişti. İmaj değişikliğine giden Kınalı'nın son halini görenler şoke oldu. 

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Oryantal Didem bambaşka biri oldu! Son halini görenler tanıyamadı

Katıldığı programlarda yaptığı açıklamalarla gündeme gelen oryantal Didem, bambaşka birine dönüştü. İbrahim Tatlıses'in Türkiye'ye tanıttığı Didem Kınalı'yı görenler tanıyamadı.

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Oryantal Didem bambaşka biri oldu! Son halini görenler tanıyamadı

Son hali şaşırttı 

90'lı yıllara damga vuran İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'da yaptığı dansla tanınan Didem Kınalı, son haliyle şaşırttı.

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Oryantal Didem bambaşka biri oldu! Son halini görenler tanıyamadı

Açıklamaları gündemi sallamıştı 

36 yaşındaki Didem, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşmüştü.

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