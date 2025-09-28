Oryantal Asena yeni boşanmıştı! Boşanır boşanmaz öyle bir şey yaptı ki...
Oryantal dansın tanınan ismi Asena, sekiz yıllık evliliğini geçtiğimiz hafta sonlandırmasının ardından sahnelere hızlı bir dönüş yaptı. Uzun süredir Almanya’da yaşayan ve sahne hayatına ara veren Asena, boşanmanın hemen ardından Türkiye’ye dönerek sahneye çıktı. İddialı kostümü ve enerjik performansıyla yeniden adından söz ettirdi.
Evlilik süresince sahnelerden uzak kalan ve Almanya’da yaşamını sürdüren Asena’nın, sahneye dönme isteğinin eşi ve ailesi tarafından desteklenmediği iddia edilmişti.
Boşanmanın ardından bu engellerin kalkmasıyla birlikte Asena, sahneye dönüşünü hızlı ve dikkat çekici bir şekilde gerçekleştirdi.
Sahneye çıkmadan önce kostümünü gizli tutan Asena, performansı sırasında üzerindeki bornozu çıkararak izleyicilere sürpriz yaptı.
Gösterişli sahne kostümü ve dansıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Asena’nın performansı izleyicileri ikiye böldü.
Bazı kullanıcılar “Enerjisinden hiçbir şey kaybetmemiş” ve “Kadın hâlâ çok iyi” yorumlarıyla destek verirken, bazıları ise kostüm ve dansı eleştirdi.