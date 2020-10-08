Oryantal Asena sessizliğini bozdu! Hasan Dere'ye aşk dolu sözler

"Uzun yıllardır evliymişim gibi hissediyorum"

Ünlü sanatçı gönderisinde, “13 Nisan 2016 tanıştık. Yine aynı ay 25 Nisan 2016 da yüz yüze geldik ve birbirimizi çok sevdiğimizi ve sonsuza dek Allah izin verdiği sürece beraber olabileceğimizi anlayınca da Ekim 2017’de evlendik. Şimdi dördüncü yılımızı yine ilk günkü heyecanı ve mutluluğu ile karşılıyoruz. Ama ben yine de seninle daha uzun yıllardır evliymişim gibi hissediyorum. Bazen ‘25, 30 yıl evliyiz’ diyenlere o kadar imreniyor ve kıskanıyorum ki her gün yalvarıyorum” notunu ekledi.