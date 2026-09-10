Oryantal Asena olarak tanımıştık! Gerçek adı bakın neymiş...
Ünlü oryantal Asena'nın yıllardır kullandığı isminin aslında bir sahne adı olduğu ortaya çıktı. Ünlü dansçının gerçek adını ilk kez duyan hayranları ise şaşkınlığını gizleyemedi.
2000'li yıllarda yaptığı çıkışla oryantal dansın en tanınan isimlerinden biri olan Asena, televizyon programlarından yarışmalara ve sahne gösterilerine kadar birçok projede yer aldı.
Kendine özgü tarzı ve koreografileriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü dansçı, dönemin en dikkat çeken sahne isimlerinden biri olmayı başardı.
Ününü 'İbo Show'la yakalayan Asena, 2017 yılında Hasan Dere ile evlenerek Almanya'ya yerleşmiş ve kariyerine ara vermişti. 8 yıl evliliğini sonlandıran ünlü isim, sahnelere tekrar döndü.
YILLARCA ASENA OLARAK TANIDIK
Ünlü isim kariyerine kaldığı yerden devam ederken hakkında ortaya çıkan bu haber hayranlarını şaşırttı.
Meğer Asena olarak tanıdığımız ünlü oryantalin gerçek adı çok başkaymış.
ASIL ADI BAKIN NEYMİŞ
Hepimizin 'Asena' olarak tanıdığı ünlü oryantalin gerçek adı Onur Çakmak. Ünlü dansçının ismi duyanları şoke etti.