Orucu ne ile açmalı? İşte diyetisyen ve din adamlarının cevapları!
Ramazan ayının gelmesiyle en çok merak edilen konulardan biri de "Orucu neyle açmak lazım?","Orucu hurma ile açmak şart mı?" gibi sorular oluyor.Peki oruç nasıl açılır? Suyla mı hurmayla mı zeytinle mi? Hurma ile orucu açmak şart mı?
Oruç neyle açılırsa daha sağlıklı olur? Hurma yalnızca bir gelenek mi? Yoksa
oruç hurmayla mı açılmalı? Su ve zeytin oruç açmada doğru tercihler mi? İşte diyetisyenler ve din adamlarına göre yanıtlar...
Peynir,ekmek ve çay ile oruç açılabilir
Oruç en iyi su ile açılır. Mide asit salgısını engellememesi açısından 15.5 saat açlığın üzerine içeceğiniz su iyi gelir. Midenin yumuşatılması ve açlıktan sonra asit salgısını engellemek için iftarda yoğurtlu yayla çorbası, şehriye çorbası, domates çorbası veya mercimek çorbası içilmelidir. Peynir, ekmekle beraber bir tatlı kaşığı bal yenilebilir. Bal, mideyi koruyucu özelliğe sahiptir ve mide ağrısını ortadan kaldırır. Peynir- ekmekle ve çayla da oruç açılabilir. Bir-iki tane hurma yenilebilir.
Orucu ballı su ile açarsanız...
Balı şeker yerine sıcak ve soğuk içeceklerde, pasta, kek ve kurabiyelerde kullanmaya özen gösterin. İnsanlar iftar sofrasında kola ve hazır içecekler tüketiyor, bunun yerine bal şerbeti ile oruç açmak mideyi rahatlatacaktır. Boş mideye alınan ham bal, mide asidini nötralize ediyor.
Canan Karatay ılık suyu öneriyor...
Prof. Dr. Canan Karatay ise "Sabahları kalktığımız zaman ılık bir bardak su içmemiz gerektiği gibi, orucumuzu da ılık suyla açmalıyız. Çorba da sulu olduğu için rahatlıkla içilebilir. Ancak hazır çorbalar kesinlikle tüketilmemelidir. Evde pişirilmiş tarhana, mercimek, ezogelin, yoğurt çorbası, her türlü sebze çorbası veya yuvalama gibi çorbalar olabilir. Zeytinyağlı, naneli bir kase cacık içimizi ferahlatır.