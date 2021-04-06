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Orucu bozmayan durumlar neler bunları yapmak orucu bozmuyor!

Orucu bozmayan durumlar neler bunları yapmak orucu bozmuyor!

Orucu bozan ve bozmayan durumlar ince çizgilerle birbirinden ayrılıyor. Peki orucu bozmayan durumlar hangileri? İşte Ramazan ayında sıkça sorulan o sorular!

Orucu bozmayan durumlar neler bunları yapmak orucu bozmuyor!

1- Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içmek,

2- Ağza gelen kusuntunun geri gitmesi,

3- Oksijen tüpüyle ilaçsız suni hava vermek,

4- Orucu bozmaya niyet edip de bozmamak,

5- İstemeyerek ağız dolusu kusmak,

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Orucu bozmayan durumlar neler bunları yapmak orucu bozmuyor!

6- Göze katı veya sıvı ilaç koymak veya ıslak lens takmak,

7- Rüyada ihtilam olmak,

8- Diş çukuruna ilaç koymak,

9- Çiçek, kolonya veya parfüm koklamak,

10- Morfinsiz, iğnesiz diş çektirmek,

11- Yutmadan yemeğin tadına bakmak,

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Orucu bozmayan durumlar neler bunları yapmak orucu bozmuyor!

12-Diş fırçalamakla oruç bozulmaz. Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur ve kazası gerekir. 

13-Sakındığı halde toz ve dumanın boğazdan veya burundan içeri girmesi,

14- Diş çektirince gelen tükürükten az kanı yutmak,

15- Ağzını yıkadıktan sonra kalan yaşlığı tükürükle yutmak,

16- Dişler arasında kalan, nohuttan küçük olan şeyi yutmak,

17- Hacamat olmak, kan aldırmak, akupunktur kullanmak,

18- Kulağa su kaçması,

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Orucu bozmayan durumlar neler bunları yapmak orucu bozmuyor!

19-Gusletmek, banyo yapmak,

20- İdrar yoluna pamuk koymak (Şâfiî’de bozar.),

21- Sağlam deriye ilaç, krem sürmek, her çeşit yakı, sigara bandı, tokluk bandı koymak,

22- Yaraya imsak vaktinden önce konan sıvı ilacın, imsak vaktinden sonra emilmesi,

23- Yaradan çıkan kan, irin ve benzerlerinin tekrar içeri girmesi,

24- Arı sokması,

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