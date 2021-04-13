Oruçluyken mastürbasyon yapanın orucu bozulur mu?
Oruçluyken cinsel ilişkiye girmek kefaret gerektirir. Orucu bozan şeyler arasında uykudayken boşalıp cünüp olmak yer almaz. Diyanet kaynaklarına göre mastürbasyon yani boşalmak ise orucu bozan durumlar arasında yer alır.
Uykudayken sabah olsun sahurdan sonra olsun hangi vakit olursa olsun rüya ile cünüp olan kişinin orucu bozulmaz. Peki orucu bozan ve bozmayan diğer şeyler nelerdir? İşte Diyanet'in merak edilen sorulara yanıtları...
Eşini öpmek orucu bozar mı : Kişinin hanımını öpmek, elle tutmak, okşamak gibi durumları orucu bozmaz. Bu durumda meni gelmedikçe oruç bozulmaz. Nefsine güvenemeyen kimsenin hanımını öpüp okşaması da mekruhtur. Zira meni gelerek orucun bozulma ihtimali vardır. Fâhiş olmamak ve kendinden emin bulunmak şartı ile, hanımını öpüp kucaklamakta kerâhet yoktur. Karı ile kocanın çıplak halde birbirlerine sarılmaları, nefislerinden emîn bile olsalar, mekruhtur. Buna fâhiş mübâşeret denir. Erkeğin hanımının dudaklarını emmesi de mekruhtur.
İmsaktan sonra cinsel ilişki orucu bozar mı: Rüyada boşalmak orucu bozmazken kişi eğer imsaktan sonra eşi ile cinsel ilişkiye girerse orucu bozulur. Yani Sahurdan sonra eşi ile cinsi münasebet orucu bozar.
Mastürbasyon orucu bozar mı: Elle boşalma, Ramazan ayında oruçlu iken yapıldığında orucu bozar. Bu bir şehvet ile boşalma durumudur. Bunu yapanın orucu bozulur. Mastürbasyon (istimna) sebebiyle orucu bozulan kişi o günü kaza etmelidir. İlave bir cezası (kefaret orucu gibi) yoktur.