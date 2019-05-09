Oruç vukuatından sonra şimdi de bu! Atilla Taş verdiği cevapla olay oldu!
En son sosyal medyada takipçisinin 'oruç' sorusuna verdiği sert cevapla gündeme gelen Atilla Taş'tan bir taş daha! Atilla Taş, takipçisine öyle bir cevap verdi ki yine sosyal medyayı salladı.
Sosyal medyada verdiği cevaplarla sıkça gündeme gelen Atilla Taş, yine bir takipçisine verdiği cevap ile gündem oldu. Taş, geçtiğimiz günlerde sanatçılara çağrıda bulunan İmamoğlu'na desteğini açıkladı. Bunun üzerine bir takipçisi Twitter hesabı üzerinden Taş'a yorum yaptı.
Atilla Taş'a gelen o yorum, ''Atilla sana bir şey söyleyeyim mi? Çok teşekkür ederim, İyi ki bizim cenahta değilsin! Düşünsene, yola çıkmışsın yanında atilla taş!!! Allah başka dert vermesin!!! Aman ha! Amaaannn! O tarafta kal gözüm!!!'' şeklindeydi.
Atilla Taş ise o yorumu yapan kişiye, ''Ya asıl ben kendime teşekkür ederim! Düşünsene sizle yola çıksam. O yolda insanların hakkını hukukunu yiyip, bir sürü yüzsüzlük etmiş ama utanmamış olacaktım! Ama hak için hapis bile yattım! Helal bana be!'' diyerek cevap verdi.
Atilla Taş, Ekrem İmamoğlu'na desteğini ise Tarkan'ın baba olacağını açıklarken çektiği videodaki sözlerini tiye alarak göstermişti.