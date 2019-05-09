Oruç vukuatından sonra şimdi de bu! Atilla Taş verdiği cevapla olay oldu!

Atilla Taş ise o yorumu yapan kişiye, ''Ya asıl ben kendime teşekkür ederim! Düşünsene sizle yola çıksam. O yolda insanların hakkını hukukunu yiyip, bir sürü yüzsüzlük etmiş ama utanmamış olacaktım! Ama hak için hapis bile yattım! Helal bana be!'' diyerek cevap verdi.