Oruç tutmanın vücuda faydası oruç tuttuğumuzda vücudumuzda bunlar oluyor
Heyecanla beklediğimiz 11 ayın sultanı ramazan ayı başladı.Peki salgının gölgesinde başladığımız orucun vücuda ne gibi etkileri var?
Dengeli bir beslenme şekli, düzenli uyku ile vücudunuzu Ramazan ayında zararlı fazlalıklarından arındırarak kendinizi yenileyebilirsiniz. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Demirçelik oruç tutmanın insan sağlığına faydalarını ise şöyle sıraladı:
Vücudun direncini artırır Metabolizma, gün içerisinde tüketilen gıdaları hazmetmekle uğraştığı için vücudumuzun savunma ve bağışıklık sistemi zayıflar. Oruç sırasında sindirime ayrılan zaman azaldığı için, iftar ve sahurda dengeli ve sağlıklı beslenmeyle mide ve bağırsaklar bu süreçte dinlenerek kendini yeniler. Özellikle durmaksızın çalışan karaciğerin dinlenmesine olanak sağlayan oruç, kan içerisinde yer alan akyuvarların da performansıyla vücudumuzdaki her organı ayrı ayrı dinlendirir ve hastalıklara karşı direnç sağlar.
Kanser ve alzheimer gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır
Hücreleri onarır Oruç tuttuğunuzda vücuttaki hücreler otofaji adı verilen hücresel bir işlemi başlatır. Bu işlem, hücrelerin parçalanması ve zaman içerisinde hücrelerde oluşan ölü ya da işlevsiz proteinlerin atılmasını sağlar. Otofaji oranının artması kanser ve alzheimer gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır.
Düzensiz, sağlıksız beslenme ve hareket azlığındaki artış neticesinde tip 2 diyabet son yıllarda önemli derecede yaygın hale gelmiştir. Yüksek kan şekeri seviyeleri insülin direncinin artmasına sebep olur. Sağlıklı beslenme kuralları ile tutulan oruç, kan şekeri seviyelerinde önemli miktarda azalmaya yardımcı olurken dolayısıyla insülin direncinde de azalmaya sebep olur.